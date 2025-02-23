2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması: Mutsuzluk Artıyor

Güncel

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırma sonuçları, yaşam memnuniyetsizliğinin arttığını, 'mutsuz ve çok mutsuz' olduğunu beyan edenlerin yükseldiğini gösteriyor. İktidar, nüfusun yüzde 50'sinden fazlası mutsuz olan bir Türkiye yarattı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yayımladığı haftalık raporunda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın dar ve orta gelirlileri ev sahibi yapmak vaadiyle açıkladığı Emlak Konut'un Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı eleştiren Toprak, kampanyada en düşük fiyatlı daireyi almak için asgari ücretlinin 26 yıl, emeklinin 39 yıl hiçbir harcama yapmadan yaşamak zorunda olduğunu belirtti. Kampanyada "ev sahibi olmama" şartının aranmadığını, bunun da asıl amacın, üst gelir gruplarına uygun koşullarla konut yatırımı imkanı sunmak olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"RTÜK Başkanı tüm medyanın TRT'leşmesini istemektedir"

Erdoğan Toprak, RTÜK Başkanının yayın kuruluşlarını maksatlı yorumlar yapmakla itham ederek, yaptırım tehdidinde bulunduğunu, bunun Anayasanın "basın hürdür, sansür edilemez" ilkesinin yok sayılması anlamına geldiğini kaydetti. Halka tarafsız haber sunması ğereken TRT'nin, yanlı şekilde iktidarın propaganda aracına dönüştürüldüğünü belirten Toprak, "RTÜK Başkanı, tüm medyanın TRT'leşmesini istemektedir" değerlendirmesini yaptı.

"Mutlu olanların toplumsal dağılımdaki payı, 2024'te 2023'e göre geriledi"

Erdoğan Toprak, 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırma sonuçlarının açıklandığını, sonuçların, Türkiye'de yaşam memnuniyetsizliğinin arttığını, 'mutsuz ve çok mutsuz' olduğunu beyan edenlerin yükseldiğini gösterdiğini aktardı. Toprak, şunları kaydetti:

"Toplumdaki mutsuzluk, bıkkınlık, kaygı ve endişe belirgin şekilde yükselirken, iktidarın aldığı kararlar, yürürlüğe koyduğu politikalarla eğitim ve adalet sisteminden memnuniyetsizlik ilk sıralara yükseliyor. Ankete katılanlar arasında toplum genelinde 'mutlu' olduğunu söyleyenler azalıyor. 23 yıldan bu yana iktidarda olan AKP dönemindeki yaşam memnuniyeti verileri her yıl geriye gidiyor. Mutlu olanların toplumsal dağılımdaki payı 2024 yılında 2023'e göre 3,1 puan düşüşle yüzde 52,7'den yüzde 49,6'ya geriledi. İktidar, nüfusun yüzde 50'sinden fazlası mutsuz olan bir Türkiye yarattı. Bu orana tersinden bakıldığında ortaya çıkan gerçek, ülke nüfusunun yüzde 51'i mutsuz ya da çok mutsuz.

"Yabancıların Türkiye'deki konut alımları düşüşe geçti"

Emlak piyasasındaki fiyat artışları ve konut fiyatlarındaki yükselişe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Toprak, "Dar ve orta ğelirli kitlelerin, memur, emekli ve asgari ücretlilerin ev sahibi olmasını olanaksız kılan yüksek faiz, enflasyon ve konut fiyatlarındaki artış üst gelir grupları ve yüksek gelirli dar bir kesimi yurt dışında konut alımına yöneltiyor. Merkez Bankası'nın resmi rakamları, son dönemde milyarlarca dolarlık döviz transferlerinin yabancı ülkelerde konut alımına aktarıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Toprak, ocak ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) enflasyon artışının yüzde 2,74 oranında gerçekleştiğini, üretici fiyatlarındaki enflasyon artışının ise 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45'i aştığını beliterek, bu tablonun gıda fiyatlarındaki enflasyonun yükselmeye devam edeceğini gösterdiğini vurguladı.

MHP'nin, ramazan öncesi dar gelirli tüketici kesimler için başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasını da eleştiren Erdoğan Toprak, "Kampanya, tarımda çöküş, gıda fiyatlarında artış ve gıdaya erişimin geniş kesimler için zorlaştığının ilanıdır" değerlendirmesini yaptı.