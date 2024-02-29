2024 Yazında Rekor Sıcaklıklarla Karşılaşabiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024 Yazında Rekor Sıcaklıklarla Karşılaşabiliriz

2024 Yazında Rekor Sıcaklıklarla Karşılaşabiliriz

Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, okyanus sıcaklıklarının artışının 2024 yazında rekorlarla karşılaşabileceğimizi gösterdiğini belirtti. Tağıl, iklim değişikliğinin günlük hayatta daha fazla hissedilmeye başlandığını ve deniz suyu sıcaklığının yaz aylarından beri ortalamanın altına düşmediğini ifade etti. Ayrıca, sıcaklık artışının bitkiler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve Türkiye'de kar kuraklığı yaşandığını vurguladı.

29.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, geçen ocak ayında bütün okyanusların 21,1 santigrat dereceyle ağustos rekorunu egale ettiğini belirterek, "Şimdiki durum ve kış boyunca izlediğimiz okyanus sıcaklıkları bize 2024 yazında rekorlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor." dedi. ???????

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl, AA muhabirine, gittikçe artan iklim değişikliğinin etkilerinin günlük hayatta daha fazla hissedilmeye başladığını ifade etti.

Deniz suyu sıcaklığının yaz aylarından beri ortalamanın altına düşmediğini belirten Tağıl, şöyle konuştu:

"Bu yıl deniz suyu sıcaklıkları ağustos ayında 21,1 santigrat dereceyle uzun dönemli rekor kırdı. Yazdan bu yana deniz yüzey suyu soğumadan her zaman ortalamanın üstünde seyretti. Geçen ocak ayında bütün okyanuslar 21,1 santigrat dereceyle ağustos rekorunu egale etti. Şubat ayında da deniz yüzeyi sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Bu böyle giderse temmuz ve ağustos aylarında daha da yüksek deniz suyu sıcaklıklarıyla karşılaşacağız. Geçen yıl El Nino yılına girdik buna bağlı bir yüzey sıcaklık artışıydı. El Nino ocak ayıyla birlikte kesintiye uğradı, şimdi La Nina'ya doğru bir geçiş öngörüyor ama hala okyanus sularının neden ortalamanın üstünde seyrettiğini tam olarak söyleyemiyoruz."

Paris İklim Anlaşması ile küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmanın, mümkünse de 1,5 derecenin altında tutmanın amaçlandığını anımsatan Şermin Tağıl, sıcaklıklardaki 1 derecenin büyük risklere neden olabildiğini dile getirdi.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının sınır değerine ulaşmak üzere olduğunu vurgulayan Tağıl, "Böyle giderse yazın hem deniz yüzeyi sıcaklıkları hem de kara sıcaklıkları Paris Anlaşması'yla öngörülen 1,5 santigrat derece sıcaklık değerini aşma ihtimali yüksek gözüküyor. Rekorlardan söz ediyoruz ama uzun süreli tahminlerde yanılma payı tabii ki ihtimal dahilinde. Şimdiki durum ve kış boyunca izlediğimiz okyanus sıcaklıkları bize 2024 yazında rekorlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayı sıcaklığı yükseldi

Deniz yüzey sıcaklıklarının bu kadar yüksek seyretmesinin kara yüzeylerini de etkilediğini ve aynı zamanda derin okyanus ve deniz sularının da ısınmasına neden olduğunu anlatan Tağıl, okyanuslardaki ısı artışının deniz ekosistemleri üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti.

Türkiye'de kış mevsiminde ortalamaların üzerinde sıcaklıkların yaşandığını hatırlatan Tağıl, 2020 yılına kadar 2,9 derece olan ocak ayı ortalama sıcaklığının 2024 yılında 5 derecelere kadar yükseldiğini söyledi.

Sıcaklık artışının bitkiler üzerinde çok önemli etkiye sahip olduğunu ifade eden Tağıl, şunları kaydetti:

"Bitkilerin soğuklama dediğimiz bir dönemi var. Yani belirli bir uyuma dönemi geçirmesi gerekiyor ama maalesef bu yıl ortalamanın üzerinde sıcaklıkları yaşamamız, bitkilerin bu soğuklama dönemini kesintiye uğrattı. Meyve ağaçlarının çiçek açtığını görüyoruz. Eğer mart ayında soğuklarla karşılaşmazsak olumsuz bir durum olmayabilir çünkü bu yıl yağış ortalamanın üzerinde gerçekleşti ama mart ayında soğukla karşılaşırsak bu da meyve üretiminin düşmesine neden olabilir."

Türkiye'de 2 yıldır "kar kuraklığı"nın yaşandığını hatırlatan Tağıl, bu durumun barajlardaki su seviyesinin düşmesine neden olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yazında Rekor Sıcaklıklarla Karşılaşabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ünlü sunucu Ali İhsan Varol, internetten alışveriş yaparken dolandırıldı
    11:40 Ünlü sunucu Ali İhsan Varol, internetten alışveriş yaparken dolandırıldı

    Kelime Oyunu yarışmasının eski sunucusu Ali İhsan Varol, internet üzerinden yaptığı alışverişte dolandırıldı. Varol, alışveriş yaptığı internet sitesinin depo ve ofis adreslerinin boş bir arsa olduğunu öğrenince takipçilerini uyardı. Şikayetlerine rağmen site hala aktif durumda olduğunu belirten ünlü sunucu, takipçilerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

  • A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor
    11:20 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, resmi sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, EURO 2024 hakkında konuştu. Montella, Arda Güler'in az süre aldığını belirterek, daha fazla oynamasını umduklarını söyledi.

  • Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler
    11:19 Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı

    8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma 25 Nisan'a ertelenirken, kazada yakınlarını kaybedenler kararı "Hak, hukuk, adalet" sözleriyle protesto etti. Duruşmanın ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel "Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun" dedi.

  • Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlerine şarkılı gönderme yaptı
    11:01 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlerine şarkılı gönderme yaptı

    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 yendikten sonra sarı-lacivertli taraftarların küfürlerine maruz kaldı. Belözoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı şarkıyla tepkisini gösterdi.

  • Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah'ın adayı yaptı
    10:59 Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah'ın adayı yaptı

    Son seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketine göre; Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabet ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti.

  • Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla göz kamaştırdı
    10:55 Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla göz kamaştırdı

    Bambaşka Biri dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Siyah derin göğüs dekolteli mini bir kıyafet tercih eden Erçel, şıklığıyla büyük ilgi topladı.

  • Dükkana dalıp işletme sahibini ateşe verdi! İnfial yaratan görüntü anbean kamerada
    10:52 Dükkana dalıp işletme sahibini ateşe verdi! İnfial yaratan görüntü anbean kamerada

    Vietnam'da bir işletme sahibinin dükkana giren şahıs tarafından ateşe verildiği görüntüler infial yarattı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde işletmecinin bir anda alevler içinde kaldığı ve ateşin kameraya kadar yükseldiği anlar yer aldı.

  • Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan çarpıcı mesajlar: Hırsız, senin ölün de para etmez
    10:50 Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan çarpıcı mesajlar: Hırsız, senin ölün de para etmez

    Spor dünyasının ünlü isimlerini dolandırmakla suçlanan ve 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın el konulan telefonuna ilişkin bilirkişi raporundan yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı. Raporda, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Özer Yılmaz'ın WhatsApp grubu kurarak ısrarlı bir şekilde paralarını istedikleri, paralarını alamayınca da Erzan'a ağır küfürler ederek tehdit ettikleri görüldü.

  • Bakan Şimşek'ten ekonomideki büyümeye
    10:45 Bakan Şimşek'ten ekonomideki büyümeye "yapısal reformlara devam" mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı ekonomideki büyüme rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Şimşek, milli gelirin 2 bin 450 dolarlık artışla 13 bin 110 dolara yükselmesine dikkat çekerek ekonomi programlarının başarısını vurguladı. Şimşek ayrıca, 2023'te büyümenin üçte birinin makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğini belirterek, yatırım ve ihracatın nitelikli büyümeye doğru yol aldığını ifade etti.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 11:50:57. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Yazında Rekor Sıcaklıklarla Karşılaşabiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement