Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 2024 yılı birinci çeyrekte 330 bin 325 açık iş tespit ettik - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 2024 yılı birinci çeyrekte 330 bin 325 açık iş tespit ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini bildirdi. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, araştırma sonuçlarını paylaştı.

05.04.2024 11:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını bildiren Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının yer aldığı bir görsel de paylaştı.

Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi.

Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak tespit edildi. İlk 10'da yer alan diğer meslekler ise makineci (dikiş), lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı yardımcısı, ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı, servis elemanı (garson) yardımcısı, inşaat işçisi, ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 2024 yılı birinci çeyrekte 330 bin 325 açık iş tespit ettik - Son Dakika

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