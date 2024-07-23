2024 Yılı Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri Atamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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2024 Yılı Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri Atamaları Gerçekleştirildi

2024 Yılı Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri Atamaları Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı Genel Atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya, atamaları gerçekleşen personele yeni görevlerinde başarılar diledi.

23.07.2024 22:32
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı Genel Atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ali Yerlkaya X hesabında yaptığı açıklamada " Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir" dedi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelimizin 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun"

Kaynak: ANKA

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