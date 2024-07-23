2024 Yılı Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri Atamaları Gerçekleştirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı Genel Atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Ali Yerlkaya X hesabında yaptığı açıklamada " Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir" dedi.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelimizin 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun"
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