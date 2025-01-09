2024 Yılın Kareleri Oylaması

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İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eskici, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına Sarılmış" fotoğrafını seçen Eskici, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son Kale Düştü" karelerini tercih etti.

Eskici, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe 5 minare 1 kule", "Özgür Suriye" kategorisinde de Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" fotoğrafına oy verdi.