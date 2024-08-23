2024 YKS Sonuçlarına Göre Üniversite Kaydı Yapamayan Adaylara Mazeret Kayıt Hakkı Tanındı

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sonuçlarına göre, üniversite kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında üniversite kayıtları bugün sonra erecek. Herhangi bir nedenle üniversitelere kaydını yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül arasında yaptırabilmelerine imkan tanındı. Kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.