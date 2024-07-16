2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Yayımlandı - Son Dakika
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2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla 23 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adaylar tercihlerini belirlemeden önce kılavuzu dikkatle incelemeli ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmelidir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak.

16.07.2024 18:13
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 23 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Öte yandan kılavuza göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Yayımlandı - Son Dakika

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