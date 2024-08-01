2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Son Dakika
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2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM, 11 Ağustos'ta düzenlenecek olan 2024-YÖKDİL/2 sınavının giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, belgelere ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

01.08.2024 14:17
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.???????

Kaynak: AA

YÖKDİL, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - Son Dakika
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