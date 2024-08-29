2025-2027 Yıllarında Bitkisel Üretim Destekleri Açıklandı

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(ANKARA)- Bitkisel üretim destekleri, 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde üç yıllık açıklandı. Mazot, gübre, prim desteği kaldırıldı. Ürünlerin katsayılarına göre dekara 244 TL destek verilecek.

2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre; üreticiler, desteklerden yararlanmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kaydolacak.

Daha önceden mazot, gübre ve prim olarak üç kalemde verilen destekler kaldırıldı. Temel destek verilecek ürünler dört kategoriye ayrıldı. 2025 yılı için destek katsayısı dekara 244 TL verilecek. Bu oran her yıl değişecek.

Destek verilecek ürünler, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından tarım havzalarına göre verilecek. Geçen yıl kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu, arpa, aspir, ayçiçeği, buğday, kolza, fasulye, mercimek, mısır, nohut, pamuk, patates, soğan soya ve yem bitkilerini destek kapsamına aldı.

Birinci kategoride aspir, mercimek, mısır, nohut, patates, soğan ve yem bitkileri 1,0 destek katsayısı; ikinci kategoride arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf 1,3 destek katsayısı; üçüncü kategoride, ayçiçeği, fındık, kolza, fasulye, soya, çay 1,5 katsayısıyla ; dördüncü kategoride, çeltik ve paömuk 2,25 katsayısıyla desteklenecek.

Bakanlık tarafından su sorunu, kuraklık yaşandığı tespit edilen bölgelerde destek katsayısının yüzde 50'si kadar ilave planlı üretim desteği ödenecek.

Yönetmeliğe göre üreticilere sertifikalı tohum desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği de verilecek.

Bunun yanı sıra patates siğili hastalığı görülen yerlerde üreticinin alternatif ürün yetiştirmesi veya nadasa bırakması durumunda dekara 200 TL destek ödenecek.

Lisanslı depoların kira ücreti Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75 oranında ödenecek.

Kararın hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek. Karar, 1 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.