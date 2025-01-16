2025 AGS ve ÖABT Konu Dağılımı Açıklandı - Son Dakika
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2025 AGS ve ÖABT Konu Dağılımı Açıklandı

ÖSYM, 2025 MEB-AGS ve ÖABT sınavlarının konu dağılımını duyurdu, sınav tarihi 13 Temmuz.

16.01.2025 17:16
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) ilişkin konu dağılımını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, "https://dokuman.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Sınavın kapsamı

ÖABT, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarında yapılacak.

ÖSYM tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda Milli Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

AGS'de 80 soru için 110 dakika süre verilecek

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacak.

ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya ve Kimya Teknolojisi testleri 90 dakika, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.

ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için MEB-AGS-P1 puanı esas alınacak.

Doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunacak. Buna göre, AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek.

Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak, ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak, her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak.

Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Her test ve alt test için hesaplanan standart puanlar, ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve ağırlıklı puanlar bulunacak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak. Bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları halinde MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGS-P2-17 puanları hesaplanacak.

MEB-AGS-P3 puanının hesaplanmasını isteyen adaylar, puanının hesaplanmasında dikkate alınacak yabancı dil grubunu AGS başvurusunda seçebilecek.

İlgili yılda AGS'den önce yapılan YDS ve e-YDS'de başvurudaki yabancı dil grubuna ilişkin puanı olan ve ilgili mevzuatta yer alan yabancı dil grubuyla uyumlu lisans düzeyinde eğitim bilgisi bulunan adayların YDS ve e YDS'ye ilişkin standart puanları, her yabancı dil için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde belirlenecek.

İlgili yılda, AGS'den önce yapılan aynı dilde birden fazla YDS ve e-YDS sonucu olan adayların en yüksek sınav sonucu değerlendirmeye alınacak.

Farklı dillerde birden fazla sınav sonucu olan adayların ilgili puanının hesaplanmasında başvuruda seçtiği yabancı dil grubu dikkate alınacak.

AGS testinde en az 1 ham puanı bulunmayan adaylar, bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacak ve bu adaylara ait herhangi bir sınav puanı hesaplanmayacak.

Bir adayın, herhangi bir ağırlıklı puanının hesaplanabilmesi için adayın söz konusu puan türüne ilişkin ağırlıklı puanın hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün hesaplanmış olması gerekecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, ÖABT, Ösym, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 AGS ve ÖABT Konu Dağılımı Açıklandı - Son Dakika

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