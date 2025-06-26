2025 ALES/2 Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı - Son Dakika
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2025 ALES/2 Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

26.06.2025 16:52
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2025 ALES/2 için sınav giriş belgeleri erişime açıldı, 6 Temmuz'da sınav yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 6 Temmuz'da yapılacak 2025-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, sınavın yapılacağı 6 Temmuz'da saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 ALES/2 Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı - Son Dakika

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