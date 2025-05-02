(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 13 Nisan günü uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/1) sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2025 ALES Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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