(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 13 maddesi görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4 ila 13. maddeleri görüşüldü. Görüşmelerin ardından teklifin 10 maddesi daha kabul edildi.
Genel Kurul'da, saat 11.00'de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin tümü görüşülecek.
Son Dakika › Güncel › 2025 Bütçe Teklifi'nde İlk Maddeler Kabul Edildi - Son Dakika
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