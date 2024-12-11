2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
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2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi

2025 Bütçeleri TBMM\'de Kabul Edildi

TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 bütçelerini onayladı.

11.12.2024 01:55
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TBMM Genel Kurulu'nda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

YARIN 3 BAKANLIĞIN BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da saat 11.00'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika

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