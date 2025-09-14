BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda çeşitli son teknolojiye sahip ürünler sergileniyor. Son teknolojik ürünler, etkinliği zenginleştirerek ziyaretçilere daha interaktif ve sürükleyici kültür ve turizm deneyimleri sunuyor.
Son Dakika › Güncel › 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?