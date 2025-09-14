BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda çeşitli son teknolojiye sahip ürünler sergileniyor. Son teknolojik ürünler, etkinliği zenginleştirerek ziyaretçilere daha interaktif ve sürükleyici kültür ve turizm deneyimleri sunuyor.