CHENGDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Su Kayağı ve Wakeboard müsabakası kadınlar kategorisi wake surf skim dalında altın madalya kazanan Kanadalı Bailey Rush (ortada), gümüş madalya kazanan Ukraynalı Sonya Sokolova (solda) ve bronz madalya kazanan Güney Koreli Moon Joohee ödül töreninde poz veriyor, 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › 2025 Dünya Oyunları'nda Kadınlar Wake Surf Skim Müsabakası sonuçlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?