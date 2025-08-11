2025 Dünya Oyunları\'nda Muaythai Finalleri

CHENGDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirilen 2025 Dünya Oyunları'nda Muaythai branşı kadınlar 60 kilo finallerinde Çinli sporcu Han Xin ile Türk milli sporcu Kübra Kocakuş altın madalya için ter döktü.
Finallerin sonunda altın madalyayı Çinli sporcu Han Xin, gümüş madalyayı Türk milli sporcu Kübra Kocakuş ve bronz madalyayı ise Taylandlı sporcu Kaewrudee Kamtakrapoom kazandı.
