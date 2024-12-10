2025 Trakya Kariyer Fuarı Tanıtıldı - Son Dakika
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2025 Trakya Kariyer Fuarı Tanıtıldı

Çanakkale'de 17-18 Şubat 2025'te yapılacak kariyer fuarı tanıtıldı, iş gücü piyasası ele alındı.

10.12.2024 19:16
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde 17-18 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek "2025 Trakya Kariyer Fuarı"nın tanıtımı yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bir otelde gerçekleştirilen lansmanın açılışında yaptığı konuşmada, ÇOMÜ yetkilileri ve görevlilerinin fuar projesinin başından bu yana büyük bir gayret ve heyecan içinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin iyi bir uygulamayla Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde tamamını kapsayacak şekilde kariyer fuarlarını planladığını anlatan Toraman, şöyle devam etti:

"Özel sektör sadece başarı kazanmak değil, bazen bir yudum gönül kazanabilmek ve yeniden doğuşların sesi olabilmektir. Şirketleri tanıtmak ve yetenek sadece kendine iyi bir yol çizmek değil, bazen bir ulusun kaderini yeniden çizebilmektir. Ayrıca fuarların bir üçüncü bir ayağı var, o da sivil toplum örgütleri. STK'ların fuarlara gelerek profesyonel istihdam yapan yapılar haline gelmesi gerektiği noktasında bir vurgulamak isterim. Sivil toplum örgütleri şüphesiz gönüllülük esasına göre ve belli bir hizmet alanında kamuya ve özel sektöre destek için faaliyet yürütüyorlar. Ancak artık dünyadaki örneklerinde şunu görüyoruz; kurumsallaşmış, kökleşmiş sivil toplum örgütleri gerçekten profesyonel istihdamlar da yaparak daha etkili ve daha verimli faaliyetler yürütebiliyorlar."

Vali Ömer Toraman, meseleyi yalnızca kamu ve özel sektör diye iki kutuplu olarak ele almamak gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Önemli bir öge olarak da sivil toplum örgütlerinde bu istihdam alanına dahil etmek ve bu paylarını çoğalması için gayret göstermek gerekiyor. Benim görebildiğim kadarıyla iş gücü piyasalarında iki önemli stres kaynağı var. Bunlardan biri gençlerin yaşadıkları stresler. Özetle eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra iş hayatlarına atılmadan önce iş bulabilir. Bulamayacakları, bulacakları işte mutlu olup olamayacaklarını istedikleri bir ortamda çalışmaları konusunda bir stres yaşıyorlar. Aslında bu biraz tabii bir süreç. Ancak burada bu fuar ve benzeri etkinliklerle biz şunu şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Türkiye büyüyen bir ekonomiye sahip. Türkiye nüfusuyla birlikte gayrisafi milli hasılası da artan, sürekli büyüyen bir ülke. Dolayısıyla istihdam noktasında da yeni yatırımlarla, bu büyümeye paralel yeni yatırımlarla şüphesiz istihdam alanında da genişlemeler yaşanıyor ve bir çark dönüyor. Bir taraftan hizmet süresini tamamlayanlar emeklilikten ayrılırken sektöre, sahaya genç arkadaşlarımız dahil oluyor."

"Her birimiz bu süreçte farklı bir rol üstlenebiliriz"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da üniversite olarak yalnızca bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda Çanakkale'nin, Trakya'nın ve ülkenin geleceğini inşa eden güçlü bir lokomotif olduklarını belirtti.

Üniversitenin, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini anlatan Erenoğlu, "Ancak, bu işbirliklerinin başarısında şehrimizin verdiği destek ve güvenin rolü büyüktür. Çanakkale halkı ve kurumları, üniversitemizin vizyonunu gerçekleştirmesi için her zamankinden daha güçlü bir şekilde yanımızda durmaktadır. Bu karşılıklı dayanışma, şehrimizi daha ileri noktalara taşımak için en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'teki başarılarıyla da adından söz ettiren ÇOMÜ'nün Trakya Kariyer Fuarı ile önemli bir başarıya daha imza atmaya hazırlandığını vurgulayan Rektör Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yenilikçi projeleriyle hem ulusal hem de uluslararası alanda öncü bir konumda bulunmakta ve öğrencilerimize güçlü bir gelecek inşa etmeleri için her türlü imkanı sunmaya devam etmektedir. Her birimiz bu süreçte farklı bir rol üstlenebiliriz. Kamu kurumlarımız stratejik planlamalarla bu süreci yönlendirebilir, özel sektörümüz yatırımlarıyla destek olabilir, sivil toplum kuruluşlarımız sosyal projelerle topluma dokunabilir ve üniversitemiz bilgi ve inovasyon üretimiyle bu süreçte liderlik edebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu çabaların tümü bir bütünün parçalarıdır. İşte bu nedenle, 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde çalışan bir Çanakkale'yi hayal etmek zorundayız. Çünkü bir şehrin kalkınması ancak bu dinamiklerin eş zamanlı ve koordineli bir şekilde hareket etmesiyle mümkündür. Birlikte daha güçlü bir Çanakkale için bu sürecin başarısı sadece üniversitemizin değil, kentin tüm dinamikleriyle hepimizin elindedir. Çanakkale'nin, Trakya'nın ve Türkiye'nin kariyer ve nitelikli insan kaynakları bakımından daha iyi bir geleceğe ulaşması için her bir bireyin ve her bir kurumun bu hedefe katkı sunması gerekmektedir. Bugün burada bir araya gelmemizin en önemli sebebi de budur. Hep birlikte bu güzel şehrin potansiyelini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalıyız. Bu durum günümüzde yalnızca bir sorumluluk değil zorunluluk haline gelmiş durumdadır."

Konuşmaların ardından fuar kapsamında hazırlanan protokoller imzalandı.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Valiliği, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Trakya Kariyer Fuarı Tanıtıldı - Son Dakika

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