MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" denildi.
Son Dakika › Güncel › 2025 Yedek Asker Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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