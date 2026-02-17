2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürü Arif Mencik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mencik, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Arif Mencik, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" karelerini tercih eden Mencik, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını oyladı."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.