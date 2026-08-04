2026 AGS için 100 Bin Kontenjan Çağrısı - Son Dakika
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2026 AGS için 100 Bin Kontenjan Çağrısı

2026 AGS için 100 Bin Kontenjan Çağrısı
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Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, 2026 AGS'de en az 100 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 AGS için 100 Bin Kontenjan Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 AGS için 100 Bin Kontenjan Çağrısı - Son Dakika
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