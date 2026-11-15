2026 AGS için 50 bin atama talebiyle öğretmen adayları Ulus Meydanı'nda buluştu - Son Dakika
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2026 AGS için 50 bin atama talebiyle öğretmen adayları Ulus Meydanı'nda buluştu

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2026 AGS için 50 bin atama talebiyle öğretmen adayları Ulus Meydanı\'nda buluştu
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Eğitim Gücü Sen öncülüğünde Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen öğretmen adayları, 2026 AGS kapsamında en az 50 bin atama yapılması talebini dile getirdi. Grup adına konuşan Tuba Nur Olçay, adil branş dağılımı ve atama takviminin açıklanmasını istedi.

ANKARA'da bir araya gelen öğretmen adayları, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında en az 50 bin öğretmen ataması yapılmasını talep etti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) öncülüğünde Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen onlarca öğretmen, 2026 AGS kapsamında en az 50 bin öğretmen ataması yapılmasını talep etti. 'Bu ülkenin öğretmeni hazır' yazılı pankart açan grup, '50 bin kontenjan AGS'nin hakkıdır' ve 'Susma haykır, 50 bin haktır" sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Eğitim Gücü Sen Genel Başkan Yardımcısı Tuba Nur Olçay, "Bugün burada yalnızca Eğitim Gücü Sen'i temsilen değil, aynı zamanda dört yıl atama beklemiş bir öğretmen olarak bulunuyorum. Konuşmama açıklamalar yaparak değil, sorular sorarak başlayacağım. Sorularımın muhatabı, Türkiye'nin dört bir köşesinden buraya gelen atama bekleyen öğretmenler değil; onların bugün okullarında değil de Ulus Meydanı'nda olmasına sebebiyet veren kişilerdir. Siz hiç büyük umutlarla üniversiteyi bitirdikten sonra yıllarca atama beklediniz mi? Sizin yüzünüze özel okul kapıları bir bir kapandı mı? Asgari ücretin altında bir maaşla ücretli öğretmen olarak çalıştırıldınız mı? Bayramlarda, düğünlerde, 'Sen hala atanamadın mı?' sorusuyla muhatap olmamak için eş, dost, akrabanın olduğu ortamlara girmekten kaçındınız mı? Yeterli puanı alıp yeterli sıralamayı yaparak 'O sene bu sene, bu yıl atanıyorum' diye ailenize müjde verdikten sonra, toplam kontenjanın yetersizliği ya da branşınıza yeterli pay ayrılmaması yüzünden o yıl da atanamadığınız oldu mu? Sonra dönüp 'Bu sene de olmadı' dediğiniz oldu mu? Buradaki arkadaşların oldu" dedi.

'ADİL BRANŞ DAĞILIMI İSTİYORUZ'

Eğitim Gücü Sen olarak atama bekleyen öğretmenlerin mağduriyetini her ortamda dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen Olçay, "Ancak atama bekleyen öğretmen dediğimizde 'Devlete atanmak şart değil. Onlar da başka yerde çalışsın.' deniyor. Buradaki öğretmenler çalışmıyor mu zannediliyor? Buradaki öğretmenler başka iş imkanlarını değerlendirmiyor mu zannediliyor? Bu cümleyi kurarken hiç kimseden utanmıyorsanız, inşaatta çalışırken düşüp hayatını kaybeden Fedai öğretmenden utanın. Siz sınanmamışlığın kibriyle konuşuyorsunuz. Biz ise yıllardır Fedai öğretmenin yaşadıkları karşısında mahcubiyet içerisindeyiz. Bizim Eğitim Gücü Sen olarak talebimiz net: En az 50 bin öğretmen ataması istiyoruz. Adil branş dağılımı istiyoruz. Toplam atama sayısının ve branş kontenjanlarının bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Bunu yalnızca bu yıl için de istemiyoruz. Bundan sonra her yıl, sınavdan kısa bir süre sonra toplam atama sayısının, branş dağılımının ve atama takviminin açıklanmasını istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın aylarca belirsizlik içinde bocalamasını istemiyoruz. Ücretli öğretmen varsa ihtiyaç var demektir. Bu ihtiyacı karşılayacak bütçeyi ayırmak da öğretmen atamalarını yapmak da kamunun sorumluluğudur. Bahaneye lüzum yok. En az 50 bin öğretmen ataması haktır, yapılmalıdır" dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA
Tuba NurAnkaraEğitimGüncelUlusSon Dakika

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