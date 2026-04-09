61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2026 Parkuru ve Takımları Tanıtıldı

09.04.2026 13:42
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı bölgelerinden geçecek olan tur, 23 takımdan 161 sporcunun katılımıyla uluslararası bir etkinlik olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru ve katılacak takımlar, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ProSeries kategorisinde yer alan tur, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

'Gelenekten Geleceğe' temasıyla duyurulan TUR 2026, Çeşme'den başlayarak Aydın, Muğla, Antalya'dan geçip Ankara'da sona erecek. Toplam 1.133,5 kilometrelik parkur, 8 etap boyunca Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsayacak. Yarış, 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'a yakın yerleşimden geçerek Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliğini dünyaya tanıtacak.

Basın toplantısına Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır gibi isimler katıldı. Müftüoğlu, turun Türkiye'nin tanıtımı, spor turizmi ve gençlere ilham verme açısından önemini vurguladı. Yıldırım ise turun 60 yılı aşkın köklü mirasını geleceğe taşıyarak ülkenin küresel temsilini güçlendireceğini belirtti.

TUR 2026'da 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. Takımlar arasında 3 WorldTeam, 14 ProTeam ve 6 Continental Team kategorisinde ekipler yer alıyor. Türkiye'yi temsil eden 4 kıta takımı da yarışacak. Tur, farklı bisiklet kültürlerini bir araya getirerek sportif rekabeti üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
