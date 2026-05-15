2026'da 28 Yangın Söndürme Uçağı

15.05.2026 13:34
Orman Genel Müdürü Karacabey, 2026'da yangın söndürme uçağı sayısını 28'e çıkaracaklarını açıkladı.

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2026 yılı içerisinde 2025 yılındaki hava araçlarımıza ilave olarak bir yangın söndürme uçağı daha ekleyerek sayıyı 28 yangın söndürme uçağına çıkarıyoruz" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Artvin'de Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Karacabey, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede alınan önlemler ile hava ve kara filosunun güçlendirildiğini söyledi. Yangınlarla mücadelede kapasitenin her geçen yıl artırıldığını belirten Karacabey, 2026 yılı itibarıyla hava filosuna yeni araçların dahil edileceğini ifade etti. Karacabey, "2026 yılı içerisinde 2025 yılındaki hava araçlarımıza ilave olarak bir yangın söndürme uçağı daha ekleyerek sayıyı 28 yangın söndürme uçağına çıkarıyoruz" dedi.

TOPLAM HAVA ARACI 161'E ULAŞTI

Türkiye genelinde 119 helikopter ve 14 İHA ile görev yapılacağını kaydeden Karacabey, toplam hava aracı sayısının 161'e ulaşacağını belirtti. Kara ekiplerinin de güçlendirildiğini dile getiren Karacabey, "1766 arazöz, 2 bin 755 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle yer ekiplerimizi tahkim etmiş durumdayız. Personel sayımızı ise 25 binden 28 bine çıkardık" diye konuştu.

'DOĞU KARADENİZ'DE ŞU AN İÇİN CİDDİ BİR RİSK YOK'

Akdeniz ve Ege bölgelerinin yanı sıra son yıllarda Batı Karadeniz'in de yangın riski taşıyan bölgeler arasında yer aldığını ifade eden Karacabey, Doğu Karadeniz'de şu an için ciddi bir risk bulunmadığını söyledi. İklim şartlarının değişmesi halinde riskin artabileceğine dikkat çeken Karacabey, "Bugün itibarıyla Doğu Karadeniz bölgemizde birinci veya ikinci derecede yangın riski bulunmuyor. Ancak uzun vadede 2022 yılında Batı Karadeniz'de oluşan hava ve iklim şartlarının benzerleri oluşursa Allah korusun aynı tehdit Doğu Karadeniz ve diğer bölgelerimiz için de söz konusu olabilir" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Karacabey, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Uzun yıllar ortalamasına göre yangınların yüzde 94'ünün insan eliyle çıktığını belirten Karacabey, "Vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olursa bu yangınlar hiç başlamayacak. Dolayısıyla söndürme mücadelesine de girişmek zorunda kalmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

