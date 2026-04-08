Memur ve Emeklilerin Temmuz Zamları Netleşiyor: Enflasyon Verileriyle Yeni Maaşlar Belli Oluyor

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammının ardından Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle, kamu çalışanları ve emekliler için maaş zammı hesaplamaları yeniden yapılmaya başlandı. Milyonlar için ilk üç aylık enflasyon oranı yüzde 10.04 olarak netleşti, geriye sadece haziran ayı verilerinin açıklanması kaldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk üç aylık enflasyona göre yüzde 10.04 zammı hak etti. Bu durumda en düşük emekli aylığı 22 bin 8 TL'ye yükseliyor. Haziran ayı enflasyon oranının da eklenmesiyle zam miktarının yüzde 16'ya dayanması öngörülüyor, bu da en düşük emekli aylığını 23 bin 200 TL'ye kadar çıkarabilir. Örneğin, 25 bin TL aylık alan bir emekli, yüzde 10.04 zamma göre 27 bin 510 TL, yüzde 16 zamma göre ise 29 bin TL alacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk altı aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu, ikinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. Mart ayı enflasyon verilerine göre henüz bir enflasyon farkı oluşmadı, ancak Merkez Bankası'nın anketine göre ilk beş aylık enflasyonun yüzde 14.32 olması bekleniyor. Bu durumda memurlar için yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak ve toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak. Yüzde 10.2'lik tahmine göre, en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek, en düşük memur emeklisi aylığı ise 30 bin 605 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde, memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.