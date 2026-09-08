2026-DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak, kayıtlar 14-18 Eylül'de yapılacak - Son Dakika
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2026-DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak, kayıtlar 14-18 Eylül'de yapılacak

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ÖSYM, 2026-DGS yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar sonuçları 8 Eylül saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. Yerleşen adayların kayıtları üniversitelerce 14-18 Eylül'de yapılacak; elektronik kayıt ise 14-16 Eylül'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında (16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2026-DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak, kayıtlar 14-18 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

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