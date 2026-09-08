2026-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı, adaylar sonuc.osym.gov.tr'den öğrenebilecek
ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde tercihleri alınan 2026-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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