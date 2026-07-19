2026 Dikey Geçiş Sınavı Yapıldı - Son Dakika
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2026 Dikey Geçiş Sınavı Yapıldı

19.07.2026 12:45
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ÖSYM, 2026 DGS'yi 239 bin 681 adayla gerçekleştirdi, sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yapıldı.

Sınav, 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 624 bina ve 9 bin 904 salonda uygulandı.

Saat 10.15'te başlayan 2026-DGS'de adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sayısal ve sözel testlerden 100 sorunun sorulduğu sınavda, adaylara 135 dakika cevaplama süresi verildi. 239 bin 681 adayın başvurduğu sınavda, emniyet görevlileri dahil 32 bin 567 kişi görev yaptı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

Sınavın sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2026 Dikey Geçiş Sınavı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 Dikey Geçiş Sınavı Yapıldı - Son Dakika
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