2026 Dünya Kupası'nda 48 Takım Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Dünya Kupası'nda 48 Takım Olacak

25.05.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 48 takım ile düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva olacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, 11 Haziran 2026'da başlayacak ve 19 Temmuz 2026'da sona erecek. Toplam 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde 104 maç oynanacak. Grup aşamasında 72 karşılaşma yapılacak. Ev sahiplerinden Meksika açılış maçını oynarken, Kanada ve ABD de ilk maçlarına 12 Haziran'da çıkacak. Türkiye, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile eşleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etkinlikler, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 Dünya Kupası'nda 48 Takım Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ’kesin ihraç’ talebi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası "Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyonluk piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyonluk piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 18:11:44. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası'nda 48 Takım Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.