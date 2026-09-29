2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali Oakville'de 17 Ocak 2027'ye kadar sürecek

OAKVİLLE, 29 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletinin Oakville kentinde düzenlenen 2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali, 28 Eylül 2026.

Dünyanın dört bir yanından modern elyaf ve tekstil sanatının farklı biçimlerinin sergilendiği 2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali, 17 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.(Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)