2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali Oakville'de 17 Ocak 2027'ye kadar sürecek

2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali Oakville'de 17 Ocak 2027'ye kadar sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Oakville kentinde 17 Ocak 2027'ye kadar sürecek. Etkinlikte dünyanın dört bir yanından modern elyaf ve tekstil sanatının farklı biçimleri sergileniyor.
OAKVİLLE, 29 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletinin Oakville kentinde düzenlenen 2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali, 28 Eylül 2026.
Dünyanın dört bir yanından modern elyaf ve tekstil sanatının farklı biçimlerinin sergilendiği 2026 Dünya Tekstil Sanatları Festivali, 17 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.(Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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