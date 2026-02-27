Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 31 Ocak'ta uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2026 e-TEP Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
