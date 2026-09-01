2026 e-YDTS/2 Türkçe başvuruları başladı: Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 10 Eylül'e kadar sürecek - Son Dakika
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2026 e-YDTS/2 Türkçe başvuruları başladı: Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 10 Eylül'e kadar sürecek

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ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS/2 Türkçe) başvuruları bugün itibarıyla başladı. 19 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binaları'nda yapılacak sınav için başvurular, 10 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet adresi üzerinden alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS/2 Türkçe) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDTS/2 Türkçe, 19 Eylül'de uygulanacak.

e-YDTS/2 Türkçe, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binaları'nda yapılacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://sanalpos.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden 10 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan, Ankara'da 658, İstanbul'da 202, İzmir'de 49 ve Adana'da 102 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

Geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunulması hedefleniyor

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan sınav, bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan bireylerin dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlıyor.

Sınav, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için değerlendirme kriterleri, geçerlilik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir bir araç sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2026 e-YDTS/2 Türkçe başvuruları başladı: Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 10 Eylül'e kadar sürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026 e-YDTS/2 Türkçe başvuruları başladı: Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 10 Eylül'e kadar sürecek - Son Dakika
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