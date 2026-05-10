"2026 Eskişehir Yılı Engelsiz Sokak Festivali" Renkli Görüntülere Sahne Oldu

10.05.2026 12:30  Güncelleme: 14:04
Eskişehir'de düzenlenen Engelsiz Sokak Festivali, farkındalık yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle toplumsal bilinç oluşturmayı amaçladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, festivale katılarak özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Özel Gereksinimler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2026 Eskişehir Yılı Engelsiz Sokak Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Kapsayıcı kent bilincini güçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 2026 Eskişehir Yılı Engelsiz Sokak Festivali kapsamında ilk olarak farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Ulus Anıtı önünden başlayan yürüyüş, İsmet İnönü Caddesi ve Şair Fuzuli Caddesi güzergahını takip ederek Adalar Porsuk Bulvarı'nda sona erdi.

FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜNE BAŞKAN ÜNLÜCE DE KATILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de farkındalık yürüyüşüne katılarak korteje eşlik etti. Vatandaşlarla birlikte yürüyen Ünlüce, festival alanında kurulan stantları ziyaret ederek özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Festivale ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünlüce, "Birlikte yürüdük, birlikte güldük, birlikte çoğaldık. Engelsiz Sokak Festivali kortejimizde, Ulus Anıtı'ndan Adalar'a uzanan rengarenk bir dayanışmaya tanıklık ettik. Müziğin, neşenin ve dayanışmanın buluştuğu bu güzel günde bir kez daha gördük ki engelsiz Eskişehir, birlikle mümkün" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş boyunca vatandaşlar etkinliğe alkışlarla destek verirken, Bando Eskişehir performansıyla festivale renk kattı. Yürüyüşün ardından Adalar bölgesinde kurulan etkinlik alanında belediye birimleri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli dernekler tarafından tanıtım stantları açıldı. Festival kapsamında atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Festivalde ayrıca özel gereksinimli bireylerin sahne aldığı dans gösterileri, halk oyunları ve şiir dinletileri izleyicilerden beğeni topladı.

EBB yetkilileri, engelsiz ve erişilebilir bir kent hedefi doğrultusunda farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
