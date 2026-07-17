2026 Haziran En Sıcak 11. Ay Oldu - Son Dakika
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2026 Haziran En Sıcak 11. Ay Oldu

2026 Haziran En Sıcak 11. Ay Oldu
17.07.2026 11:04
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2026 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı 22,3°C. Son 56 yılın en sıcak 11'inci haziranı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; haziran ayı ortalama sıcaklığı 0,5 derece yükselişle, 22,3 derece olarak ölçüldü. 2026 Haziran ayı son 56 yılın en sıcak 11'inci haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Haziran ayına ait Sıcaklık Analiz Raporu'nu yayımlandı. Rapordaki genel değerlendirmeye göre haziran ayı sıcaklıkları, Antakya civarında mevsim normallerinin altında, Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Sakarya, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Uzunköprü, İpsala, Florya, Geyve, Gönen, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Nazilli, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Mersin, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Kale-Demre, Samandağ, Eskişehir Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Bolu, Düzce, Boyabat, Nallıhan, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Kahta çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

1991-2020 normalleri haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 derece olurken, 2026 yılı Haziran ayı sıcaklığı da 22,3 derece olarak gerçekleşti. 2026 yılı Haziran ayı, 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalamasının 0,5 derece üzerinde gerçekleştiği ifade edildi. Verilerin raporlanmaya başladığı 1971 de dahil olmak üzere son 56 yılın verilerine yer verilen rapora göre; 2026 yılı Haziran ayı, son 56 yılın en sıcak 11'inci haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

2026 YILI HAZİRAN AYINDA EKSTREM SICAKLIKLAR

Haziran ayında en düşük sıcaklık eksi 1,4 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 43,5 derece ile Cizre'de tespit edildi. Ayrıca ay boyunca 1 yeni ekstrem minimum sıcaklık değeri kaydedildi.

BÖLGELERE GÖRE HAZİRAN SICAKLIKLARI

Marmara Bölgesi'nde haziran ayı ortalama sıcaklığı 23,2 derece olarak ölçüldü. Bölgenin uzun yıllar haziran ortalaması 22 derece olurken, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 9,3 derece ile Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 38 derece ile Lüleburgaz'da kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde haziran ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece olarak gerçekleşirken, kıyı kesimleri başta olmak üzere birçok merkezde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 41,1 derece ile Nazilli'de, en düşük sıcaklığı ise 7,7 derece ile Gediz'de görüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 24,4 derece olarak gerçekleşti. Antakya çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalırken, Isparta, Fethiye, Alanya, Mersin ve Manavgat çevrelerinde normallerin üzerine çıktı. Bölgede en yüksek sıcaklık 39,4 derece ile Manavgat'ta ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 19,6 derece olurken yalnızca Eskişehir çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık 20,5 dereceye yükselirken Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde normallerin üzerinde değerler kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 19,2 derece ile mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 27,9 derece olarak ölçüldü. Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak ve Kahta çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bölgede en yüksek sıcaklık 43,5 derece ile Cizre'de kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2026 Haziran En Sıcak 11. Ay Oldu - Son Dakika

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