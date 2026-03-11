2026 Kış Paralimpik Oyunları'nda Madalya Yağmuru - Son Dakika
2026 Kış Paralimpik Oyunları'nda Madalya Yağmuru

11.03.2026 18:06
Liu Zixu, İtalya'da düzenlenen Oyunlar'da oturarak kayaklı koşuda altın madalya kazandı.

TESERO, 11 Mart (Xinhua) -- İtalya'nın Tesero kentinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'nda kayaklı koşu erkekler Oturak Sprint Finali'nde altın madalya kazanan Çinli Liu Zixu (ortada), gümüş madalyanın sahibi Brezilyalı Cristian Westemaier Ribera (solda) ve bronz madalya kazanan Kazak Yerbol Khamitov, 10 Mart 2026. (Fotoğraf: Hou Zhaokang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

17:42
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
