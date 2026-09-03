2026-KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı - Son Dakika
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2026-KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

2026-KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı
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ÖSYM, 12-13 Eylül 2026'da yapılacak KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının sınav giriş belgelerini bugün saat 10.30 itibarıyla erişime açtı. Adaylar, belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek.

(ANKARA) - ÖSYM, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026- KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerine, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

12 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi 1. Oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Alan Bilgisi 2. Oturumunda Hukuk, İktisat ve Maliye; 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi 3. Oturumunda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanacak.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini bugün saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinebilecek.

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 12 Eylül'deki Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar saat 10.00'dan, Alan Bilgisi 2. Oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13 Eylül'deki Alan Bilgisi 3. Oturumu için ise saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Eylül, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026-KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026-KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı - Son Dakika
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