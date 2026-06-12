2026 Mayıs Ayı Sıcaklık Rekorları - Son Dakika
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2026 Mayıs Ayı Sıcaklık Rekorları

2026 Mayıs Ayı Sıcaklık Rekorları
12.06.2026 10:05
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2026 Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7. Mayısı olarak 15,7 derece ortalama sıcaklıkla kaydedildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; 2026 yılı Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 1,4 derece düşüşle, 15,7 derece olarak ölçüldü. 2026 Mayıs ayı son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesinin batı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Van, Hakkari illerinde mevsim normalleri civarında, Kale (Demre) ve Bartın'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığı 17,1 derece olurken, 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklığı da 15,7 derece ile normalin 1,4 derece altında gerçekleşti. Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Süleyman Murat Süleyman Murat:
    56 yılın en soğuk yedinci mayısı denmesi çok ilginç gibi geliyor bunu neden bu kadar detaylı takip ediyorlar hani merakımdan sordum ama gerçekten gerekli mi bu tür veriler toplanması yoksa başka bir şey mi var arkasında bilemedim açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Baran Kılıç Mustafa Baran Kılıç:
    insan şimdilerde her şeyden şikâyet ediyor daha soğuk oldu daha sıcak oldu ama bunlar doğal olan değişiklikler aslında 0 0 Yanıtla
  • Pınar Perde Pınar Perde:
    hayvanlara da yazık ya bu kadar soğuk hava onlar nasıl dayanıyo diye düşünüyorum her sene daha kötü oluyo 0 0 Yanıtla
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