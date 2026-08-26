2026 MEB Akademi Sınavı Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2026-MEB-AGS sonuçlarını ilan etti. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik ve şifre ile erişebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanan 2026-MEB-AGS'nin 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA
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