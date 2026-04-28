2026 Polestar 4: Arka Camsız Tasarım ve Kamera Görüş Sistemi

2026 Polestar 4, otomobil tasarımında standart kabul edilen arka camı tamamen kaldıran yapısıyla dikkat çekiyor. Arka görüş, kameralar ve sensörlerle sağlanırken, iç mekanda dikiz aynası konumundaki ekranda görüntüleniyor. Bu tasarım, aerodinamik verimliliği artırarak menzile katkı sağlıyor.

Polestar 4, tek motorlu (272 beygir, 310 mil menzil, 56.400 dolar) ve çift motorlu (544 beygir, 81.800 dolar) versiyonlarla sunuluyor. Arka camsız yapı, hem görüşü iyileştiriyor hem de hava akışını optimize ediyor.