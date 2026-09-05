2026 Pujiang İnovasyon Forumu Shanghai\'da Bilim İnsanlarını Buluşturacak

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 2026 Pujiang İnovasyon Forumu'nun 11-14 Eylül tarihlerinde Shanghai'da düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamaya göre forum, "İnovasyonu Paylaşmak ve Geleceği Şekillendirmek: Yeni Bilim ve Teknoloji Devriminde Küresel Bilim ve Teknoloji Topluluğunun Misyonu" temasıyla gerçekleştirilecek.

Bu yılki forum, bilim ve teknoloji inovasyonu alanında bilgi alışverişi ve işbirliği için üst düzey bir uluslararası platform oluşturmayı amaçlıyor.

Küresel bir bakış açısı ve ülkenin stratejik öncelikleri temelinde forum, temel araştırmalara, öncü ve devrim niteliğindeki teknolojilere ve geleceğe yönelik endüstrilerin geliştirilmesine odaklanacak ve bilimsel ve teknolojik gelişme için açık, adil, eşitlikçi ve ayrımcılık içermeyen bir küresel ortamın oluşturulmasını hedefleyecek.

Forumun organizatörüne göre, açılış töreni ve ana forum 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. Törende üst düzey yetkililer, araştırma kurumları başkanları ve uzmanlar tarafından açılış konuşmaları yapılacak ve ardından "geleceğe yönelik endüstrilerin gelişimini yönlendiren temel araştırma" temalı geniş kapsamlı bir diyalog düzenlenecek.

Forum kapsamında temel araştırmalar, geleceğin endüstrileri ve inovasyon ekosistemleri olmak üzere üç ana başlık altında 24 alt forum gerçekleştirilecek. Alt forumlar, beyin esinli yapay zeka, kuantum akıllı hesaplama, sentetik biyoloji ve ticari uzay uçuşları gibi alanları kapsayacak.

Şu ana kadar 50'den fazla ülke ve bölge ile 20'den fazla uluslararası kuruluştan temsilciler foruma katılmak üzere kayıt yaptırdı.

Shanghai ve Yangtze Nehri Deltası'nın bilim ve teknoloji inovasyonundaki güçlü yanlarından yararlanacak olan bu yılki forumda, 10 temsili temel bilimsel soru seçilip açıklanacak. Ayrıca bir dizi önemli teknolojik başarı tanıtılacak ve çeşitli araştırma raporları yayımlanacak.

Genç bilim ve teknoloji yeteneklerine yönelik bir dizi değişim etkinliği düzenlenecek.

İlk kez 2008 yılında düzenlenen Pujiang İnovasyon Forumu, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Shanghai Belediyesi tarafından her yıl ortaklaşa gerçekleştiriliyor. Bu yıl forumun onur konuğu ülkesi Güney Afrika olacak.