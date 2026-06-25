2026 STS Öğretmenlik Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2026 STS Öğretmenlik Sonuçları Açıklandı

25.06.2026 10:38
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ÖSYM, 2026 Öğretmenlik STS sonuçlarının açıklandığını duyurdu, erişim bilgileri verildi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- STS Öğretmenlik) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, ÖSYM, STS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 STS Öğretmenlik Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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