2026 YKS Tüm Türkiye'de Heyecanla Başladı - Son Dakika
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2026 YKS Tüm Türkiye'de Heyecanla Başladı

20.06.2026 13:17
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Ankara'da 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT, adayların heyecanıyla başladı.

ANKARA'da 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, okullarda sınav heyecanını yaşadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT, yurt genelinde saat 10.15'te başladı. Saatler önce sınav merkezleri önünde toplanan adaylar ve aileleri, sınav heyecanını yaşadı. Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de sınav heyecanı yaşandı. Saat 09.00'dan itibaren kapılar açılarak adaylar, güvenlik kontrolleri eşliğinde dersliklere alınmaya başladı. Çocuklarını sınava uğurlayan aileler, okul önünde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Saat 10.00'a geldiğinde sınav merkezinin kapıları kapatıldı ve bu dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmadı. TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel Matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi.

'AKŞAM BİLE KİTABI ELİNDEN BIRAKMIYORDU'

İkiz çocuklarını sınava uğurlayan Songül Cengiz, "Çocuklar inşallah kalplerine göre nereyi istiyorlarsa olsunlar. İnşallah kazanırlar da kendilerini kurtarırlar. Biri mimar olmak istiyor, öbürü de radyo ve televizyon düşünüyor. Bayağı hazırlandılar, biri akşam bile elinden kitabı bırakmıyordu. Korkular da var, heyecan da var. İnşallah devlete millete hayırlı evlat olurlar" dedi.

'ONLAR BİZİ SAKİNLEŞTİRDİ'

Süleyman Kozan da çocuklardan daha çok kendisinin heyecanlı olduğunu belirterek, "Önemli bir gündü bizim için. Sonuçta 12 senenin emeği var doğrusu ile yanlışı ile. Sabah çocuklarda heyecan yoktu garip bir şekilde, bizde vardı. İkizlerim var; biri burada giriyor, biri de annesiyle birlikte Gazi Anadolu Lisesi'ne gitti. İkizler rahattı, biz anne baba telaş ediyorduk. Yıllar sonra belki tekrar üniversite sınavına girme heyecanı bizde vardı, onlarda değil. Bizi onlar sakinleştirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2026 YKS Tüm Türkiye'de Heyecanla Başladı - Son Dakika

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