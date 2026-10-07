2027 ASEAN dönem başkanı Singapur, çevrimiçi dolandırıcılığa karşı iki girişim önerdi - Son Dakika
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2027 ASEAN dönem başkanı Singapur, çevrimiçi dolandırıcılığa karşı iki girişim önerdi

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2027 ASEAN dönem başkanı Singapur, çevrimiçi dolandırıcılığa karşı iki girişim önerdi
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2027'de ASEAN dönem başkanlığını üstlenecek Singapur, çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele için iki yeni girişim önerdi. Kıdemli Bakan K. Shanmugam, platformlara yönelik gönüllü güvenlik esasları ile soruşturma, mevzuat ve farkındalığı kapsayan ASEAN rehberi önerdiklerini belirtti.

SİNGAPUR, 7 Ekim (Xinhua) -- 2027 yılında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) dönem başkanlığını üstlenecek olan Singapur, ASEAN'ın çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadelesini güçlendirmek amacıyla iki yeni girişim önerdi.

Singapur Kıdemli Bakanı K. Shanmugam salı günü yaptığı açıklamada, ASEAN'ın Siber Suçlar ve Çevrimiçi Dolandırıcılık Konularında Gönüllü Lideri olduklarını hatırlatarak, "Çevrim İçi Platformlarda Dolandırıcılıkla Mücadeleye Yönelik ASEAN Uygulama Esasları" oluşturulmasını önerdiklerini belirtti. Bakan, söz konusu girişimle, üye devletlerin çevrim içi dolandırıcılığı tespit etmek, önlemek ve engellemek amacıyla çevrim içi platformlara uyarlayıp uygulayabileceği gönüllü temel güvenlik önlemlerinin tesis edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Öneriler arasında, tespit edilen dolandırıcılık faaliyetlerinin ilgili makamlara zamanında bildirilmesi ve dolandırıcılık amacıyla sahte hesapların kullanılmasını önlemek için makul doğrulama önlemlerinin alınması yer alıyor.

Shanmugam ayrıca dolandırıcılık soruşturmaları, mevzuat ve kamuoyu farkındalığı konularını kapsayan bir ASEAN En İyi Uygulamalar Rehberi'nin hazırlanmasını da önerdiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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