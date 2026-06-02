21 İlde DEAŞ Operasyonu: 70 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde operasyonlar düzenlendi."

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."