21. Uluslararası Gastronomi Yarışması Şile'de Sonuçlandı - Son Dakika
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21. Uluslararası Gastronomi Yarışması Şile'de Sonuçlandı

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Şile Belediyesi ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 21. Uluslararası Gastronomi Yarışması, 24 ülkeden 2 bin yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada en prestijli ödüller olan Altın Kepçeler, yaratıcı tarifler ve etkileyici sunumlarla jüriyi etkileyen yarışmacılara verildi.

23.12.2024 13:56  Güncelleme: 14:40
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(İSTANBUL)- Şile Belediyesi ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen 21. Uluslararası Gastronomi Yarışması, sona erdi. 4 gün süren yarışmaya 2 bin yarışmacı katıldı.

Şile Belediyesi ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen 21. Uluslararası Gastronomi Yarışması, Şile Nikah Sarayı ve Şile Kültür Merkezi'nde sona erdi. 4 gün süren yarışmaya 24 ülkeden şefler ve toplamda 2 bin yarışmacı katıldı. Yarışmada en prestijli ödüller olan Altın Kepçeler, yaratıcı tarifleri, teknik becerileri ve etkileyici sunumlarıyla jüriyi etkileyen yarışmacılara takdim edildi. Bunun yanı sıra çeşitli kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalya kazananlar da ödüllerine kavuştu. Dereceye giren yarışmacılar, gastronomi dünyasının zirvesinde yer almayı başardı.

Yarışma boyunca sergilenen 100'ün üzerinde maket pasta eseri, izleyicileri hayran bırakırken jüri üyelerinden tam not aldı. Etkinliğe vatandaşlar, büyük ilgi gösterdi.

140 jüri üyesi, yarışmacıların performanslarını titizlikle değerlendirirken, uluslararası üne sahip konuk şefler de etkinlik boyunca düzenledikleri atölye çalışmaları ve sunumlarla organizasyona katkı sağladı.

Şile Belediyesi ve TASFED işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler tarafından tam not aldı.

21. Uluslararası Gastronomi Yarışması Şile\'de Sonuçlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 21. Uluslararası Gastronomi Yarışması Şile'de Sonuçlandı - Son Dakika

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