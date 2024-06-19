21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika
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21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Yarın Başlıyor

21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 20-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

19.06.2024 10:47
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(İSTANBUL) - 21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 20-30 Haziran günleri arasında İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

20-30 Haziran günleri arasında "Parola: Barış" sloganıyla düzenlenecek olan festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalle Evleri, İBB Beyoğlu Sineması ve Fransız Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin açılışı, Filmmor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak link üzerinden izlenecek " Filistin'i İşlemek" filmi ile yapılacak.

Festival, "Kadınların Sineması", "Parola: Barış", "Yerel Siyaset Yerinden Sinema", "Feminist Bellek" ve "Hak Odaklı Sinema" olmak üzere 5 bölümde düzenlenecek. Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra atölyeler ve film sonrası söyleşiler düzenlenecek. Festivalin "Sektör Buluşmaları" bölümünde ise film eleştirmenleri ağırlanacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika
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