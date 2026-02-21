21 Yıl Sonra Cinayet Davasında Tutuklama - Son Dakika
21 Yıl Sonra Cinayet Davasında Tutuklama

21.02.2026 00:05
Buharkent'te 21 yıl önceki cinayette faile yardımcı olan şüpheli S.D. tutuklandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 21 yıl önce işlenen bir cinayette, faile yardımcı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Buharkent'te 2005 yılında tabancayla öldürülen Hüseyin Kuş'un ölümünde fail V.D'yi o dönem olay yerine götüren şüphelinin belirlenememesi üzerine dosyayı yeniden açtı.

Bu kapsamda, eski deliller yeniden değerlendirildi, tanık beyanları tekrar alındı ve teknik veriler incelendi.

Şüphelinin S.D. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

