22. Bursa Kitap Fuarı'nda İznik'in Kültürel Mirası Konuşuldu - Son Dakika
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22. Bursa Kitap Fuarı'nda İznik'in Kültürel Mirası Konuşuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 22. Bursa Kitap Fuarı'nda, İznik'in tarihi ve kültürel potansiyeli üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılar, İznik'in tarihi kimliğinin önemi ve bu değerlerin geleceğe taşınmasının gerekliliği üzerinde durdu.

13.04.2025 09:37  Güncelleme: 11:14
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 22'ncisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide, İznik'in tarihi ve kültürel mirasına ışık tutuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 22. Bursa Kitap Fuarı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuar Alanı'nda binlerce kitapseveri ağırlıyor.

12-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek fuar, bu yıl yeni yerinde daha geniş ve modern bir mekanda vatandaşları ağırlıyor. Fuarda, yüzlerce yayınevi, binlerce kitap ve birbirinden değerli yazarlar kitapseverlerle buluşuyor.

Fuar kapsamında ayrıca söyleşiler düzenleniyor. Bu çerçevede moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın üstlendiği "1. Konsil Toplantısının Hristiyanlar, İnanç Turizmi ve İznik İçin Önemi" konulu söyleşi yapıldı.

Programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yuakim Billis, Katolik İlahiyatçı Severin Hormann, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Tarakçı ve İznik Gölü Bazilikal Kilise Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin konuşmacı olarak katıldı.

"Bugünlere ulaşan yapıları geleceğe ulaştırmak hepimizin sorumluluğundadır"

İznik'in tarihi kimliğinin ve turizmdeki potansiyelinin vurgulandığı etkinlikte konuşan Mustafa Bozbey, tüm konuşmacılara verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti. Kentin tarihi ve kültürel farklılıkları bir arada bulunduran bir şehir olduğunu söyleyen Bozbey, Bitinya'dan günümüze kadar incelendiğinde birçok inancın ve yapının geleceğe bırakıldığı önemli kentlerden birisi olduğunu belirtti. Bursa'nın değerlerinden birinin de İznik olduğunu aktaran Bozbey, "İznik, özellikle Birinci Konsil'in toplandığı yer olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Roma Tiyatrosu'nda kazılar devam ediyor. Hisardere Nekropolü, çini fırınlar, Su Altı Bazilikal Kilisesi ve tarihi surlar gibi sayısız eser ilçede bulunuyor. Bu yıl Birinci Konsil'in 1700'üncü yılı sebebiyle İznik'te birçok çalışma yapıldı. Bugünlere ulaşan yapıları geleceğe ulaştırmak hepimizin sorumluluğundadır. Bu çabayı göstermek zorundayız" dedi.

"İslamiyet'in değerlerini barındırmasıyla barışın temsilcisi bir kent konumuna gelebilir"

Bursa'daki Akçalar bölgesine de dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, Aktopraklık'ın 8 bin 500 yıl öncesine dayanan tarihi ve kültürel birikime sahip olduğunu dile getirdi. Bu alanda da çalışmaların devam ettiğini anlatan Bozbey, "Gölyazı da İznik'e yaklaşacak kadar önemli tarihi ve kültürel birikime sahiptir. Nilüfer Belediyesi zamanında orada nekropol alanını açtık. Bu kadar tarihi birikimle beraber Osmanlı eserlerinin de bulunması Bursa'yı farklı kılmıştır. Bunun değerini anlamalıyız. 8500 yıl öncesiyle Osmanlı eserlerini bir araya getirip bütünleştirmeliyiz. Hikayelerini net olarak ortaya koymalıyız. Her bir eserin ayrı bir hikayesi var. Bunu tek hale düşürmeliyiz. Gelecek kuşaklara aktarılması konusunda da çaba sarf etmeliyiz. Elbette bu anlayışı halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da benimsemesi gerekir. Bursa, İstanbul'un tarihi birikimine yakın bir tarihi birikime sahip önemli kenttir. Bir tarafta pagan, Hristiyanlık ve Ortodoks izleri, diğer taraftan İslamiyet'in değerlerini barındırmasıyla barışın temsilcisi bir kent konumuna gelebilir" diye konuştu.

Programın sonunda Başkan Mustafa Bozbey tarafından konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 22. Bursa Kitap Fuarı'nda İznik'in Kültürel Mirası Konuşuldu - Son Dakika

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