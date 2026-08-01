22 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

İçişleri Bakanlığı 22 ildeki nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 253 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin asayiş şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu 22 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen 253 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.