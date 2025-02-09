22. Uluslararası Öykü Günleri 'Aşk' Temasıyla Çankaya'da Başladı - Son Dakika
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22. Uluslararası Öykü Günleri 'Aşk' Temasıyla Çankaya'da Başladı

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Öykü Günleri, 'aşk' temasıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 16 Şubat'a kadar sürecek. Etkinlikler arasında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve forum yer alıyor.

09.02.2025 14:47  Güncelleme: 19:00
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve bu sene teması "aşk" olarak belirlenen 22. Uluslararası Öykü Günleri etkinlikleri, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Uluslararası Öykü Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl "aşk" temasıyla gerçekleşen öykü günlerine Çankaya Belediyesi'nin yanı sıra Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği, Sanat Köyü ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı da katkı sağlıyor. 16 Şubat'a kadar panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve forumla devam edecek olan programın açılışı "Tango: Aşkın Dansı" başlıklı etkinlikte yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yeni Müzik Topluluğu ve Bale Anasanat Dalı dansçılarının gösterisinin yer aldığı geceye sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Cenk Güray'ın "Sessiz" eseriyle başlayan etkinlik, yine Güray'ın "Yağmur Valsi", M. Korhan Ilgar'ın düzenlemesiyle Alfred Garrievich Schnittke'nin "Tango In A Madhouse", Turgay Erdener'in "Lorca Tango", Can Aksel Akın'ın "Tango Monstros", Zeyno Karadağlı düzenlemesiyle Astor Piazzolla'nın "Libertango" ve Can Aksel Akın'ın düzenlemesiyle Necip Celal Andel'in "Mazi" eserleriyle devam etti.

Viyolada Desen Uysal, piyanoda Zeyno Karadağlı, viyolonselde Alp Tunga Bayram, kemanda Defne Han ve Ahmet Selim Yağlı'dan oluşan orkestraya İnan Mert'in koreografisini oluşturduğu danslar eşlik etti. Nehir Şahin, Yiğit Kıraklı, Duru Duygu Usta, Alen Altuğ, Başak Süheyla Selen ve Ali Canberk Soykök'ün performansıyla renklenen gecede "Mazi" eserini sesiyle icra eden İlay Çelik Sezer ise beğeni topladı.

16 Şubat'a kadar devam edecek 22. Uluslararası Öykü Günleri ziayretçileri ücretsiz olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 22. Uluslararası Öykü Günleri 'Aşk' Temasıyla Çankaya'da Başladı - Son Dakika

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